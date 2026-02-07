Назван лучший месяц по объему проданных новостроек в Казани

В этот месяц продажи новых квартир увеличились вдвое

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2025 года в Казани продали 2 тыс. квартир в новостройках. Это вдвое больше, чем продавали до сентября (меньше 1 тыс. квартир в месяц). Такие данные «Реальному времени» озвучил руководитель DyVa, аналитик Урбан Медиа Марат Идиатуллин.

Он отметил, что ранее эксперты прогнозировали падение продаж новостроек в Казанской агломерации на 10—30%, но по итогу продажи снизились всего на 0,3%.

— В принципе, прогноз был правильный, но один месяц изменил все. Им стал декабрь. Если до сентября в Казани за месяц продавалось менее 1 тыс. квартир, то под конец год продажи взлетели до 2 тыс., — сказал изданию эксперт, отметив, что на такую динамику повлияли ограничения по семейной ипотеке.

Подробнее о том, почему в Казани практически перестали строить ЖК стандарт-класса и какие локации стали лучшими по продажам новостроек в 2025 году, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров