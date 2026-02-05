Казань вышла на второе место по стоимости новостроек в мегаполисах

Медианная цена квартиры в новостройке в городе достигла 14,1 млн рублей, уступив только Москве

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года Казань стала вторым мегаполисом в России по медианной полной стоимости квартиры в новостройках. По этому показателю город опережает все российские мегаполисы, кроме Москвы, сообщила «Реальному времени» пресс-служба «Яндекса».

Такие данные приводятся в исследовании нейросети «Алиса AI», которая проанализировала объявления о продаже квартир на первичном рынке в городах России с населением более 500 тыс. человек на основе данных тематического поиска «Яндекса» по квартирам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медианная полная стоимость квартиры в новостройках Казани в январе достигла 14,1 млн рублей. Медианная цена квадратного метра в городе составила 252 тыс. рублей, что на 0,4% выше показателя декабря.

В целом по городам с населением свыше 500 тыс. человек медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в январе увеличилась на 1,7% по сравнению с декабрем и составила 178 тыс. рублей. Рост цен отмечен в 19 из 36 городов, в десяти городах зафиксирована стагнация (изменение в пределах 0,5%), еще в семи — снижение.

Среди городов-миллионников медианная стоимость квадратного метра также выросла на 1,7% и достигла 204 тыс. рублей.

Наиболее высокая медианная цена квадратного метра в январе зафиксирована в Москве — 534 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 338 тыс. рублей, Казани — 252 тыс. рублей, Балашихе — 234 тыс. рублей, и Барнауле — 225 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшее снижение цен в объявлениях о продаже новостроек за месяц отмечено в Новокузнецке (2,6%, до 147 тыс. рублей за кв. м), Набережных Челнах (1,2%, до 166 тыс. рублей), Владивостоке (1,2%, до 186 тыс. рублей) и Оренбурге (1%, до 103 тыс. рублей).

Динамика, близкая к стагнации, зафиксирована в Челябинске (0,8%, до 169 тыс. рублей за кв. м), Махачкале (0,7%, до 130 тыс. рублей) и Ярославле (0,6%, до 115 тыс. рублей). В Саратове медианная цена квадратного метра в новостройках в январе не изменилась.

По данным анализа, январская динамика во многом обусловлена сезонными факторами. В начале года часть объявлений временно снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики переносят на февраль–март. Это влияет на структуру предложения и может приводить к росту медианной цены квадратного метра без существенного ускорения рынка.

Ранее «Реальное время» писало, что в России в 2025 году введено рекордное количество недвижимости.



Ариана Ранцева