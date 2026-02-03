Спросили за «Пятерочку» и «Победу»: прокуратура выкатила иск экс-главе исполкома Актаныша на 44 млн

Подчиненные Альберта Суяргулова намерены лишить семью обвиняемого в коррупции Рустема Ильясова коммерческих площадей и арендного дохода

Как стало известно «Реальному времени», прокуроры открыли второй фронт против бывшего сити-менеджера Актаныша Рустема Ильясова, арестованного по делу о коррупции и аферах. В Муслюмовский райсуд Татарстана поступил иск об обращении его активов в доход государства.

Источники «Реального времени» оценивают размер финансовых претензий по данному иску в 44 млн рублей. Речь идет о взыскании двух объектов недвижимости общей площадью более 1 тыс. кв. м. Это два магазина в Муслюмово, где Ильясов до перевода в Актаныш трудился на посту замруководителя исполкома района. Оба магазина строились и оформлялись в собственность супруги чиновника Илизы и до настоящего времени сдаются в аренду ООО «Агроторг» (работает под брендом «Пятерочка») и торговой компании «Лето» (супермаркеты «Победа»). В одном — 360 «квадратов», в другом — более 780. Причем магазин «Победа» фигурирует и в уголовном деле бывшего сити-менеджера.

По версии сотрудников Муслюмовской райпрокуратуры, в приобретение данной недвижимости Ильясовым пришлось вложить почти 35 млн рублей, что значительно превышает размер официальных доходов семьи в тот период.

Как выяснило «Реальное время», подчиненные Суяргулова просят суд обратить в доход государства данные площади, а еще взыскать полученный Ильясовыми арендный доход в 9 млн.

Напомним, в 2025-м прокуратура добилась увольнения Ильясова с формулировкой «по утрате доверия», его фамилия уже внесена в федеральный список привлеченных за коррупционные преступления.

Уголовное дело бывшего первого заместителя главы исполкома Муслюмово и экс-главы исполкома Актаныша сейчас рассматривает Азнакаевский суд. Рустему Ильясову инкриминируют три мошенничества — так называемые «поборы» на Сабантуй, превышение полномочий и взятку в особо крупном размере.

В первый раз Ильясова задержали 20 ноября 2024 года. По версии следствия, еще на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения. Данные действия следователи квалифицировали как превышение полномочий и три эпизода мошенничества, но уже 22 ноября отпустили фигуранта под подписку о невыезде.

А в декабре того же года в шестом отделе Следкома по Татарстану возбудили еще одно дело против Ильясова — по более тяжкому составу, и его задержание закончилось арестом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии обвинения, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Шириева — стройматериалами и работой по монтажу витражей и дверных проемов — всего на сумму чуть более 1 млн рублей. Монтаж производился в магазине «Победа», фактически принадлежавшем семье главы исполкома, взяткодателем двигало желание заручиться покровительством крупного чиновника в надежде, что тот использует свой авторитет с пользой для «Строймуса», заинтересованного в муниципальных контрактах и их своевременной оплате, — считают силовики.

Сам Ильясов обвинения не признает. Ранее он заявлял — монтаж витражей в магазине действительно имел место, но никаким коррупционным вознаграждением не являлся.

Согласно базе Муслюмовского суда, иск подан от имени районного прокурора вчера, а сегодня принят к производству судьей Гулией Муннуллиной.

Ранее арендный доход надзорному ведомству удалось взыскать по антикоррупционному иску к бывшему главе КирМоса Сергею Миронову и его родственникам. Схожее требование заявлено и в иске Альберта Суяргулова к арбитражному судье в отставке Аделю Минапову.

Ирина Плотникова