Казань попала в топ-6 мегаполисов, где увеличились продажи новостроек в 2025 году

В целом в мегаполисах России в 2025 году продажи новостроек сократились на 5%

Фото: Максим Платонов

В Казани в 2025 году заключили 6,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 6% больше, чем в 2024-м. Причем столица Татарстана оказалась среди шести мегаполисов, где продажи квартир в новостройках увеличились, пишет РБК со ссылкой на «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек».

Помимо Казани, рост числа договоров долевого участия (ДДУ), заключенных в новостройках мегаполисов в 2025 году, аналитики отметили в Нижнем Новгороде (+36,6% за год, до 6,9 тыс. ДДУ), в Омске (+20,7%, до 2,2 тыс. ДДУ), В Перми (+15,7%, до 7,8 тыс. ДДУ), Ростове-на-Дону (+13,2%, до 16,5 тыс. ДДУ) и Воронеже (+3,7%, до 8 тыс. ДДУ).

В остальных десяти мегаполисах России продажи в 2025 году сократились. Сильнее всего продажи «упали» в Краснодаре (-25,6%, до 17,6 тыс. ДДУ) и Санкт-Петербурге (-18,5%, до 33,1 тыс. ДДУ). В Екатеринбурге и Уфе этот показатель снизился на 4,6%, в Волгограде — на 5,1%, в Челябинске — на 5,9%, В Новосибирске — на 7,5%, В Самаре — на 7,9%, а в Красноярске — на 11%. Наименьшее снижение эксперты зафиксировали в Москве — на 1,5%, до 80,4 тыс. ДДУ.

В целом в мегаполисах России в 2025 году продажи новостроек сократились на 5%, до 246,9 тыс. квартир в новостройках.

Никита Егоров