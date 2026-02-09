«Грамота.ру»: «бабушкина схема» признана «Словом года» в финансовой сфере

За этот термин в номинации «Экономика и финансы» проголосовали 44,6% участников из более чем 1 100 человек

Фото: Динар Фатыхов

По результатам профессионального исследования «Слово года», проводимого порталом «Грамота.ру», победителем в номинации «Экономика и финансы» стало словосочетание «бабушкина схема». За этот термин проголосовали 44,6% участников из более чем 1 100 человек, сообщает РИА «Новости».

На втором месте оказалось слово «утильсбор» с результатом 14,3%, а третье место занял термин «самозапрет» (11,4%).

— «Бабушкина схема» — это ситуация, в которой человек, продавший под влиянием мошенников свое ценное имущество и передавший им полученную выручку, осознав это, оспаривает продажу через суд, требуя вернуть себе имущество без возмещения убытков покупателю в полном объеме, — сказано на сайте «Грамота.ру».

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследование проводилось в несколько этапов. Представители профессиональных сообществ сначала собрали наиболее значимые слова в своей отрасли. Затем аналитики «Грамоты» провели оценку по различным критериям, включая частоту упоминаний в СМИ. На финальном этапе участники голосовали за три наиболее значимых термина в каждой профессиональной сфере.

Ранее в Госдуме предложили сделать все операции с недвижимостью безналичными. Инициатива возникла на фоне резонансного дела певицы Ларисы Долиной.

Наталья Жирнова