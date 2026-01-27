Новости недвижимости

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Для казанского ЖК «Седьмое небо» согласовали строительство коммунальной инфраструктуры

11:55, 27.01.2026

Данные о негосударственной экспертизе и ее положительном заключении появились на сайте ЕГРЗ

Для казанского ЖК «Седьмое небо» согласовали строительство коммунальной инфраструктуры
Фото: скриншот с сайта skuratov-arch.ru

Для казанского ЖК «Седьмое небо» согласовали строительство коммунальной инфраструктуры. Данные о негосударственной экспертизе и ее положительном заключении появились на сайте ЕГРЗ.

— Пусковой комплекс ПК-3 микрорайона М-1 жилого района «Седьмое Небо» в Советском районе г. Казани, — сказано в наименование объекта капитального строительства.

Ранее власти Казани утвердили проект «Седьмое небо» на месте старого аэропорта. Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию к 2032 году, а полностью завершить строительство — к 2039 году.

взято с сайта kzn.ru

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также