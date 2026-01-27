Для казанского ЖК «Седьмое небо» согласовали строительство коммунальной инфраструктуры
Для казанского ЖК «Седьмое небо» согласовали строительство коммунальной инфраструктуры. Данные о негосударственной экспертизе и ее положительном заключении появились на сайте ЕГРЗ.
— Пусковой комплекс ПК-3 микрорайона М-1 жилого района «Седьмое Небо» в Советском районе г. Казани, — сказано в наименование объекта капитального строительства.
Ранее власти Казани утвердили проект «Седьмое небо» на месте старого аэропорта. Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию к 2032 году, а полностью завершить строительство — к 2039 году.
