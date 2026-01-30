Выписка о праве собственности стала самой востребованной услугой Роскадастра в Татарстане

Ей воспользовались около шести миллионов раз

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выписка о праве собственности заняла первое место среди всех услуг, предоставляемых Роскадастром. За отчетный период данную услугу оказали более 6 миллионов раз.

— Эта услуга остается стабильно востребованной, — сообщил директор филиала Роскадастра по Республике Татарстан Ильсур Каримов.



По данным директора, услуга выписки о праве собственности позволяет владельцам недвижимости подтвердить свои права на объект недвижимости, провести сделки с недвижимостью, оформить наследство или получить различные государственные услуги.



Ранее «Реальное время» рассказывало, что предприниматель из Казани купил под Альметьевском 33 га земли за 6 млн руб., размежевал участки под ИЖС — и внезапно выяснил, что часть из них вернули в категорию сельскохозяйственных и строить дома на них нельзя.

Дмитрий Зайцев