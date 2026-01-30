Новости общества

12:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Выписка о праве собственности стала самой востребованной услугой Роскадастра в Татарстане

10:38, 30.01.2026

Ей воспользовались около шести миллионов раз

Выписка о праве собственности стала самой востребованной услугой Роскадастра в Татарстане
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выписка о праве собственности заняла первое место среди всех услуг, предоставляемых Роскадастром. За отчетный период данную услугу оказали более 6 миллионов раз.

— Эта услуга остается стабильно востребованной, — сообщил директор филиала Роскадастра по Республике Татарстан Ильсур Каримов.

По данным директора, услуга выписки о праве собственности позволяет владельцам недвижимости подтвердить свои права на объект недвижимости, провести сделки с недвижимостью, оформить наследство или получить различные государственные услуги.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что предприниматель из Казани купил под Альметьевском 33 га земли за 6 млн руб., размежевал участки под ИЖС — и внезапно выяснил, что часть из них вернули в категорию сельскохозяйственных и строить дома на них нельзя.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан

Новости партнеров

Читайте также