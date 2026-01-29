В России в 2025 году введено рекордное количество недвижимости

Общий ввод жилой и нежилой недвижимости составил 149,62 млн кв. м, что на 2,3% больше, чем в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Строительная отрасль России в 2025 году показала рекордные результаты по вводу недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

По его словам, общий ввод жилой и нежилой недвижимости составил 149,62 млн кв. м, что на 2,3% выше показателя 2024 года. По данным Хуснуллина, это самый высокий результат за время ведения статистики.

«Несмотря на все сложности, строительный комплекс демонстрирует уверенный рост. Во многом это результат серьезного задела, созданного в предыдущие периоды», — отметила пресс-служба вице-премьера.

Ариана Ранцева