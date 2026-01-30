Парковка в подарок: СМУ-88 запускает акцию в ЖК «Вознесенский квартал»

Первую очередь проекта планируют сдать уже во втором квартале 2026 года

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В жилом комплексе «Вознесенский квартал» группы компаний «СМУ-88» действует специальное предложение для автовладельцев. При покупке квартиры застройщик дарит машино-место в подземном паркинге стоимостью до 2,5 млн рублей. Акция распространяется на квартиры в первой и второй очередях проекта.

«Вознесенский квартал» — жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на Вознесенском тракте, в 15 минутах от центра Казани. Рядом — ТРЦ «МЕГА», Горкинско-Ометьевский лес и будущая станция метро «Тулпар». Архитектурную концепцию для комплекса разработало бюро A+R Project. Готовность первой очереди проекта — 80%. Ее планируют ввести в эксплуатацию уже во втором квартале 2026 года.

Для автовладельцев в жилом комплексе появится двухуровневый подземный паркинг на 685 машино-мест. Для удобства жителей предусмотрены увеличенные парковочные места, продуманная разметка, минимизирующая слепые зоны, а также организованы точки доступа Wi-Fi. Паркинг оборудован системой контроля и управления доступом (СКУД): въезд и выезд осуществляются через автоматические ворота, которые открываются по специальной метке. Это ограничивает доступ для посторонних и делает перемещение по паркингу быстрым и удобным для жителей комплекса. Кроме того, для обеспечения безопасности в паркинге предусмотрена комната охраны, а также работает круглосуточная система видеонаблюдения. Для владельцев электромобилей предусмотрены специальные машино-места с зарядными станциями, а для хранения сезонных шин и других автомобильных принадлежностей — кладовые помещения. Жители смогут спуститься на подземный паркинг на лифте с любого этажа дома.

Ключевой особенностью комплекса станут мультиформатные общественные пространства, рассчитанные на разные сценарии повседневной жизни. Для резидентов предусмотрены коворкинг, кинозал, фитнес-зона, подростковый центр и детская игровая. На первых этажах появятся дизайнерские лобби с художественной подсветкой, системой ионизации воздуха, зарядными станциями для гаджетов и зимним садом с растениями средней полосы России. Во дворах обустроят современные игровые площадки, воркаут-зоны и зоны отдыха с японским садом камней. Для владельцев домашних животных предусмотрены лапомойки и дог-боксы.

ЖК «Вознесенский квартал» уже получил признание профессионального сообщества. Проект дважды отмечен наградами на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш»: в категории «Лучший жилой комплекс» и за «Оригинальное решение при проектировании дворового пространства». В 2023 году комплекс вошел в число финалистов Международной премии Proestate Awards в номинации «Успешный старт».

