Количество обращений в МФЦ на регистрацию недвижимости упало на 30%

Это связано с изменением федерального законодательства: юрлица обязаны подавать электронные заявления напрямую в Росреестр

Фото: Артем Дергунов

По итогам 2025 года многофункциональные центры в Татарстане оказали гражданам 6,5 млн услуг, что на 10% больше, чем в 2024 году. Наиболее востребованными стали услуги по постановке на государственный кадастровый учет или регистрации прав недвижимости. Их было оказано 949 тысяч. Вторым по значимости стало предоставление информации о налоговой задолженности (823,3 тысячи услуг). Выросло количество действий по постановке на миграционный учет иностранных граждан — до 372 тысяч услуг. А также увеличилось количество услуг по оформлению СНИЛС (до 357 тысяч) и подтверждению учетной записи в ЕСИА (256 тысяч). Об этом сегодня рассказала директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова на отчетной коллегии ведомства.

Правда, количество обращений по регистрации прав на недвижимость снизилось на 30%. Это связано с тем, что юридические лица с 2025 года не могут пользоваться этими услугами через МФЦ. Для них предусмотрена только электронная подача заявлений, пояснила Ленара Музафарова. В результате госпошлина (точнее 50% от суммы), уплачиваемая заявителями, перестала поступать в бюджет РТ. В целом от работы многофункциональных центров казна получила 550 млн рублей.

С 2025 года МФЦ стали оказывать новые услуги. Например, внесение самозапрета на предоставление кредита для защиты от мошенничества. Всю процедуру по установлению запрета — от заполнения заявления до его направления в бюро кредитных историй — осуществляет сотрудник в окне приема. МФЦ провели свыше 60 тысяч самозапретов.

Кроме того, МФЦ начали принимать заявления участников СВО на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, а также оформление заявлений на внесудебное банкротство для участников СВО.

Луиза Игнатьева