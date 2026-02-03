В Татарстане вырос спрос на посуточное и загородное жилье

В январе бронирования квартир увеличились на 17%, домов — на 48%

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года в Татарстане россияне забронировали на 17% больше посуточных квартир и на 48% больше загородного жилья по сравнению с январем 2025 года. Такие данные привела платформа «Авито Путешествия».

Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в регионе составила 5 200 рублей в сутки, загородного дома — 13 700 рублей. В среднем квартиры снимали на трое суток и проживали в них втроем, загородные дома — на двое суток на четверых.

Наиболее активно в туристические поездки по стране отправлялись жители Москвы и Московской области (17%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%). Республика Татарстан вошла в число самых популярных регионов по количеству бронирований посуточного жилья.

В сегменте загородной аренды Татарстан также оказался в числе регионов с наибольшим ростом спроса. В целом по России число бронирований загородного жилья за год увеличилось на 45%, посуточных квартир — на 19%.

Ранее «Реальное время» писало, что за год спрос на посуточную аренду жилья в Казани вырос на 22%, цены — на 10%.

Ариана Ранцева