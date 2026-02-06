В Татарстане половина бомбоубежищ не готова к использованию

Часть защитных сооружений перешла в частную собственность

Фото: Артем Дергунов

Вопросы готовности защитных сооружений гражданской обороны требуют повышенного внимания, заявил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин. По поручению президента России такие сооружения переводят из федеральной собственности в республиканскую и муниципальную.

В Татарстане сформирован перечень из 838 объектов для передачи на другой уровень собственности. Из них 395 имеют статус «не готовы», 443 — «готовы» и «ограниченно готовы».



— К сожалению, до утверждения перечня мероприятия по приведению объектов в нормативное состояние не проводились. В перечень вошли объекты без индивидуализации, без кадастрового учета и регистрации федеральной собственности, в связи с чем на некоторые объекты было зарегистрировано право частной собственности, — заявил глава Минземимущества республики.



По его словам, сейчас в Татарстане проводится работа по возвращению таких объектов из частной собственности в республиканскую и муниципальную путем заключения договоров о пожертвовании.



Василя Ширшова