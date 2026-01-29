Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в декабре 2025 года

В республике выдали 3,88 тыс. кредитов с господдержкой на 22,24 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам декабря Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему льготного ипотечного кредитования. В республике было выдано 3,88 тыс. кредитов на сумму 22,24 млрд руб. По сравнению с ноябрем количество выдач выросло на 73%, объем — на 70%, сообщает Объединенное кредитное бюро «Реальному времени».

В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Самые крупные средние суммы льготных ипотек зафиксированы в Москве (8,62 млн руб.), Московской области (7,71 млн руб.) и Санкт-Петербурге (7,08 млн руб.).

Ариана Ранцева