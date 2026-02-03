Общий объем выпущенных облигаций от застройщиков в России достиг 97 млрд рублей

Ключевой тренд 2025 года — рост доли облигаций с фиксированным купоном

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году застройщики активно привлекали финансирование через облигационный рынок. Общий объем размещений достиг 97,46 млрд рублей — на 0,7% больше, чем годом ранее, сообщает «Ъ».

Ключевой тренд — рост доли облигаций с фиксированным купоном. Их удельный вес поднялся до 86,5%, что на 22,7 процентного пункта выше показателя 2024 года. Одновременно сократилась доля флоатеров (облигаций с доходностью, привязанной к рыночным индикаторам) — с 36,2 до 13,5%. Эксперты объясняют сдвиг тем, что фиксированный купон позволяет застройщикам лучше управлять ликвидностью и заранее планировать расходы.

Лидером по объему размещений стал девелопер «Самолет» (21,5 млрд рублей). За ним следуют «Эталон» (16,8 млрд рублей), Setl Group (11 млрд рублей), а также А101 и «Брусника» (по 10,5 млрд рублей). Среди других заметных эмитентов — группа ЛСР (9 млрд рублей), АПРИ (4,9 млрд рублей) и «Легенда» (3,5 млрд рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом эксперты предупреждают о рисках. По данным исследования «Яков и партнеры» и ЕРЗ.РФ, в 2026 году задолженность застройщиков по проектному финансированию достигнет 13,3 трлн рублей — на 24% больше, чем в 2025‑м. К тому же некоторые банки стали осторожнее выдавать кредиты на фоне роста кредитных рисков отдельных девелоперов.

Дополнительную нагрузку создадут предстоящие выплаты. В 2026 году застройщикам предстоит погасить 109,3 млрд рублей по офертам и облигациям, а в 2027 году — еще 103,1 млрд рублей.

Ранее Россия отказалась признать ответственность за царские облигации 1916 года. Москва потребовала отозвать иск инвестиционного фонда Noble Capital, сославшись на советский декрет 1918 года об отказе от долгов.

Наталья Жирнова