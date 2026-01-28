Арендное жилье в Казани стало доступнее на 38%

В столице Татарстана зафиксирован один из самых высоких показателей роста среди крупных городов России

Рынок долгосрочной аренды в Казани демонстрирует, что за год предложение квартир увеличилось на 38%. Такие данные представила платформа «Авито Недвижимость» по итогам декабря 2025 года.

Тенденция в стране показывает рост предложения на 26% по сравнению с прошлым годом. При этом в столице Татарстана зафиксирован один из самых высоких показателей роста среди крупных городов России.

Стоимость аренды в Казани составляет в среднем 38 тысяч рублей в месяц. В целом по стране средняя цена снизилась на 2% и достигла 35 тысяч рублей.

Структура спроса показывает, что большинство арендаторов предпочитают однокомнатные квартиры (47% от общего числа запросов). Двухкомнатные квартиры интересуют 29% потенциальных арендаторов, студии — 17%, трехкомнатные — 6%, четырехкомнатные — 1%.

— Если говорить про прогнозы на 2026 год, то состояние рынка долгосрочной аренды будет зависеть от размера ключевой ставки: чем она будет ниже, тем доступнее станет ипотека и больше объектов вернутся в сегмент продажи. При таком сценарии предложений в аренде будет становиться меньше, а конкуренция между арендаторами вырастет, — прокомментировал ситуацию руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

