Большинство инвесторов в недвижимость отказались от стратегии быстрой перепродажи

Сегодня 61% стоимости жилья оплачивается за счет собственных средств, а горизонт владения превышает пять лет

Фото: Динар Фатыхов

Большинство инвесторов на рынке жилой недвижимости сегодня рассматривают покупку квартир как способ сохранения накоплений, а не получения краткосрочной прибыли. Об этом говорят результаты нового исследования группы «Самолет», предоставленные «Реальному времени».

Если в период активного роста рынка новостроек около 80% инвесторов приобретали жилье с расчетом на быструю перепродажу, то сейчас 75% покупателей инвестируют в недвижимость для фиксации капитала. Современный инвестор, как правило, имеет доход выше среднего, не обременен долгами и придерживается более прагматичной стратегии.

До 2022 года инвестиции в недвижимость в основном строились на использовании ипотеки и покупке объектов на ранних стадиях строительства по договорам долевого участия с расчетом на рост цен. В настоящее время структура финансирования изменилась: в среднем 61% стоимости недвижимости инвесторы оплачивают за счет собственных средств, менее 40% — с использованием ипотеки или рассрочки. Доля сделок со стопроцентной оплатой достигает 30%.

Изменилась и возрастная структура инвесторов. Если три года назад основную активность проявляли покупатели в возрасте 30—45 лет, готовые к риску ради быстрой прибыли, то сегодня на рынок пришли более зрелые инвесторы 36—55 лет. Как правило, они уже обеспечены собственным жильем и рассматривают недвижимость с горизонтом владения от пяти лет после оформления права собственности.

Наиболее востребованным форматом для инвестиций в новостройках стали евро-двухкомнатные квартиры площадью до 37 кв. метров, готовые или почти готовые к проживанию. Такой формат подходит как для одного человека, так и для пары или молодой семьи. Существенное влияние на выбор объектов продолжает оказывать лимит по семейной ипотеке, который формирует спрос в этом сегменте.

По оценкам аналитиков, обустройство квартиры площадью 37 кв. метров мебелью и техникой для сдачи в аренду требует около 650 тыс. рублей. При текущем уровне арендных ставок потенциальная доходность составляет 6—7% годовых. При этом налоговая ставка при сдаче жилья физическим лицам остается на уровне 4%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Изменились и предпочтения инвесторов в выборе локаций. В 2022—2023 годах основным спросом пользовались объекты в Москве и ближайшем Подмосковье. Сейчас внимание инвесторов смещается в сторону Московской области вдоль линий МЦД, а также районов, расположенных рядом с крупными транспортными узлами.

По словам директора по развитию арендного бизнеса группы «Самолет» Татьяны Пискаревой, текущая ситуация на рынке определяется стабилизацией арендной активности после резкого роста в предыдущие годы. Средние арендные ставки сохраняются на уровне первой половины 2025 года, а цены на новостройки растут умеренными темпами, сопоставимыми с инфляцией. В условиях высокой ключевой ставки и неопределенности на ипотечном рынке жилая недвижимость продолжает рассматриваться инвесторами как устойчивый актив, способный сохранять стоимость и обеспечивать доход от аренды.

Ариана Ранцева