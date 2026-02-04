Кассация признала законным изъятие активов на 30 млн рублей у экс-начальника отдела СК в Казани

Решения татарстанских судов о «раскулачивании» обжаловали представители подполковника Марселя Мустафина и его приятеля-бизнесмена

коттедж в "Алтане". Фото: Ирина Плотникова

Защите бывшего офицера Следкома, служившего в Казани и Нижнем Новгороде, не удалось добиться отмены решений об обращении в доход государства активов на 30,7 млн рублей. Накануне Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре признал законными выводы о разнице в доходах и расходах подполковника Марселя Мустафина, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, еще в сентябре 2023-го прокурор Татарстана Илдус Нафиков предъявил к бывшему начальнику отдела СК по Приволжскому району Казани Мустафину претензии на 34 млн рублей. В марте 2025-го Советский суд Казани частично удовлетворил антикоррупционный иск, постановил — взыскать в доход государства активы семьи отставного следователя на 30,7 млн рублей — включая нежилое помещения 138,4 км. м в Казани и Lexus 2018 года выпуска, оформленные на супругу Мустафина, а также доход от продажи двухкомнатной квартиры на курорте в Турции в 2,7 млн рублей, и недвижимость в поселке «Алтан» — коттедж, баню и землю, которые, как установлено судами, лишь формально числились за бывшим одноклассником Мустафина. Притязания на те же активы со стороны приятеля подполковника — бизнесмена Эдуарда Спиридонова — были отвергнуты в параллельном гражданском споре.

Марсель Мустафин и его представитель в Верховном суде РТ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Осенью 2025-го Верховный суд Татарстана утвердил решение по антикоррупционному иску к силовику. На тот момент Мустафин уже успел покинуть должность замначальника районного отдела в Нижегородском следственном управлении.

В декабре 2025-го Росимущество назначило первые торги по изъятой у Мустафиных иномарки, однако они не состоялись — желающих приобрести Lexus тогда не нашлось.