Рынок недвижимости в РФ не ожидает обвал после ужесточения ипотеки

Повторные льготные кредиты ранее составляли не более 5–10% от общего объема семейной ипотеки

Обвал рынка недвижимости в России после ужесточения условий программы «Семейная ипотека» маловероятен. Ранее доля повторных льготных ипотек на одну семью не превышала 5–10% от общего объема таких кредитов. Об этом сообщил руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик в интервью ТАСС.

По его словам, с 1 февраля условия программы изменились: теперь оформить льготную ипотеку можно только совместно, при обязательном участии обоих супругов в качестве созаемщиков. Таким образом, на одну семью допускается только один льготный кредит.

Как отметил Холопик, ранее каждый из супругов имел право на отдельную льготную ипотеку, однако этой возможностью пользовались редко. По оценке ЕРЗ.РФ, повторная семейная ипотека составляла не более 5–10% от общего объема кредитов по программе.

Ранее сообщалось, что ограничения по количеству льготных ипотечных кредитов для одной семьи вступили в силу в феврале. Новые правила предусматривают оформление одного кредита на семью с обязательным совместным участием мужа и жены.

