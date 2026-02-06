В Казани риелторы отговаривают клиентов от покупок жилья в «Самолете»

По словам экспертов, финансовые проблемы у застройщика наблюдались еще в прошлом году

Фото: Артем Дергунов

Участников рынка жилья в России встревожило обращение компании «Самолет» к правительству за господдержкой: девелопер запросил льготный заем на внушительную сумму в 50 млрд рублей. В отрасли предупреждают, что скоро его примеру могут последовать и другие крупные федеральные игроки, и ставят под сомнение своевременную реализацию проектов застройщика, в том числе в регионах.

В Казани «Самолет» строит два жилых комплекса: Manzara Towers (практически в одной локации с «Сиберово» от ГК «ПИК» на Сибирском тракте, в районе Компрессорного завода) и «Зилант Премьер» (на пересечении Вознесенского тракта и Назиба Жиганова). Оба должны быть сданы в 2028 году. В общей сложности девелопер возводит в Татарстане 66 тысяч кв. м жилья, на его долю приходится 2,01% от всех строек многоквартирного жилья в регионе.

скриншот эскизов проекта

Местные риелторы считают, что у федерального застройщика не будет проблем с достройкой домов в этом году. Но те ЖК, где сроки сдачи установлены на 2027—2028 годы, оказались под вопросом.

— Уже несколько лет мы клиентов останавливали от покупок недвижимости в «Самолете». Во-первых, то, что сейчас вышло в публичную плоскость, было известно год назад, кулуарно уже тогда вели разговоры. И я не знаю, зачем они вынесли это в публичную плоскость, считаю, что сделали это зря. Все знали о проблемах у «Самолета», и даже те, к кому они обратились. Поэтому мне самой интересно, поддержат их или нет, у меня на этот счет двоякое мнение — есть за и против, — сообщила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

В городе у «Самолета» еще три земельных участка, и на одном из них, на ул. Минской, скоро ожидается старт продаж. Поэтому ряд участников рынка полагают, что девелоперу все же удастся урегулировать ситуацию, подробности — в материале «Реального времени».

Василя Ширшова