Энгель Фаттахов отказался от личного участия в процессе по иску прокурора на 651 млн

Сегодня суд Казани разобрал доводы сторон по двум квартирам и участку в Казани

Фото: Артем Дергунов

Арестованный по уголовному делу бывший вице-премьер Татарстана и глава Актанышского района Энгель Фаттахов больше не желает лично участвовать в рассмотрении иска Альберта Суяргулова. Соответствующее ходатайство ВИП-ответчика сегодня огласили в Советском райсуде Казани, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

Видеосвязь с СИЗО Мензелинска, где содержится Фаттахов, сегодня организовывать не стали. Интересы семьи бывшего чиновника представляли трое адвокатов. Предметом заседания стала объединенная из двух квартир жилплощадь под 130 кв. м в доме на Агрономической в Казани, отчужденная по документам в 2024-м из собственности Энгеля Наваповича бизнесмену Ленару Нигматуллину за 17 млн рублей и земельный участок в Казани в поселке «Загородная усадьба», купленный супругой главного ответчика в 2024-м — по документам, за 24,3 млн.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал в августе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта, 66 объектов недвижимости в Казани, Лаишевском и Актанышском районах, в том числе единственный официально зарегистрированный на Энгеля Фаттахова дом в Актаныше.

На прошлом заседании главный ответчик заявлял о незаконности претензий: «Сумма иска заведомо была указана в завышенном размере, чтобы показать меня в глазах суда и общественности коррупционером».

Ирина Плотникова