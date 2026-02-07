Названа самая популярная локация в Казани по продажам новостроек

Покупатели приобрели там 1,5 тыс. квартир совокупной стоимостью 16,8 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Казани больше всего новостроек продали около ТЦ «Мега». В этой локации покупатели приобрели 1,5 тыс. квартир совокупной стоимостью 16,8 млрд рублей, сообщил «Реальному времени» руководитель DyVa, аналитик Урбан Медиа Марат Идиатуллин.

На втором месте по спросу — локация около РКБ (продано 1,3 тыс. квартир на 11,7 млрд рублей), а на третьем — «Компрессорный» (1,1 тыс. квартир на 10,8 млрд рублей). Замыкает топ по данному показателю — «Родина» (1,1 тыс. квартир на 11,5 млрд рублей).

Если рассматривать продажи новостроек по районам, то самым популярным в Казанской агломерации стал Советский. Второе место занял Приволжский. Также в топ-5 вошли Зеленодольский, Лаишевский и Вахитовский. В конце рейтинга оказались Верхнеуслонский, Высокогорский и Московский районы.

Подробнее о том, почему застройщики практически не строят в Казани ЖК стандарт-класса, благодаря чему удалось избежать падения рынка на 10—30% и какие прогнозы дают эксперты насчет рынка недвижимости, — в материале «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов России, где сильно подорожала вторичка в январе.

Никита Егоров