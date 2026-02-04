Новости недвижимости

В Казани на месте авторынка на Кварталах построят ЖК почти на 1,5 тысячи жителей

14:45, 04.02.2026

На территории между улицами Фатыха Амирхана, Михаила Миля, Адоратского и Воровского планируется возведение жилого комплекса

Фото: Олег Тихонов

В Казани стартовал этап антикоррупционной экспертизы проекта планировки территории в Ново-Савиновском районе. Проект предусматривает комплексное развитие территории площадью 71,29 гектара между улицами Фатыха Амирхана, Михаила Миля, Адоратского и Воровского. При этом расположенный вблизи жилой массив «Брикетный» застройка не затронет.

На участке планируется возведение среднеэтажных жилых домов с максимальной высотой до 8 этажей. Общая площадь планируемого жилищного фонда составит 39,2 тысячи квадратных метров.

В рамках проекта предусмотрено:

  • строительство детского сада на 106 мест;
  • создание многоуровневого паркинга на 352 машино-места;
  • организация зеленых зон общей площадью 13,05 гектара;
  • размещение объектов социальной инфраструктуры.

Расчетная численность населения нового микрорайона составит 1307 человек. Территория будет обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями: централизованным водоснабжением, канализацией, электроснабжением и теплоснабжением.

Реальное время / realnoevremya.ru

Реализация проекта запланирована в три этапа. На первом этапе предполагается архитектурно-строительное проектирование и возведение первой очереди жилой застройки. Второй этап включает строительство паркинга, а третий — завершение строительства и создание бульварной зоны.

Дмитрий Зайцев

