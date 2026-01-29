Эксперт Апрелев: «Порой арендодатели сами предлагают дифференцировать залог»

Также эксперт рассказал, какую недвижимость чаще сдают без залога

Фото: Динар Фатыхов

Арендодатели сами предлагают арендаторам дифференцировать залог: оплатить его частями за три месяца, а то и за полгода. На такие уступки владельцы жилья идут во время снижения спроса на аренду, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

— Порой, особенно когда снижается спрос, например после Нового года, арендодатели сами предлагают дифференцировать залог: оплатить его частями за три, а то и шесть месяцев, — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что залог для владельца жилья — это некая гарантия сохранности имущества в квартире. Не просят эту сумму от арендаторов только тогда, когда в квартире нет ничего ценного. Однако вариант аренды недвижимости «без залога» скорее характерен для парковочных мест или гаражей, подчеркнул вице-президент Гильдии риелторов России Руслан Садреев.

О том, какой вариант станет более надежным способом защитить недвижимость при сдаче в аренду, сколько квартир в Казани владельцы готовы сдать без «страховой суммы» и что нужно учесть при подписании договора аренды, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров