На строительство соцдомов в Старом Чурилино в Татарстане направят 10 млн рублей

Три частных дома площадью 72 квадратных метра будут построены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Фото: Динар Фатыхов

В Арском районе Татарстана построят три индивидуальных жилых дома. Работы развернутся в селе Старое Чурилино на улице Радужной, где возведут три одноэтажных дома, сообщается в документах госзакупки.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая площадь каждого дома составит 72 квадратных метра. На реализацию проекта выделено почти 10 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

Завершить строительство планируется до 31 июля 2026 года. Напомним, что для тех же нужд в Сабинском районе по заказу исполкома построят 65 частных домов за 348 млн рублей.

Наталья Жирнова