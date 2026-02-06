На строительство соцдомов в Старом Чурилино в Татарстане направят 10 млн рублей
Три частных дома площадью 72 квадратных метра будут построены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»
В Арском районе Татарстана построят три индивидуальных жилых дома. Работы развернутся в селе Старое Чурилино на улице Радужной, где возведут три одноэтажных дома, сообщается в документах госзакупки.
Строительство осуществляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая площадь каждого дома составит 72 квадратных метра. На реализацию проекта выделено почти 10 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Завершить строительство планируется до 31 июля 2026 года. Напомним, что для тех же нужд в Сабинском районе по заказу исполкома построят 65 частных домов за 348 млн рублей.
