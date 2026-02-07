Казань попала в топ городов России, где сильно подорожала вторичка в январе

На первом месте по динамике цен на вторичном рынке — Ленинградская область

Фото: Артем Дергунов

В Казани по итогам января 2026 года квадратный метр вторички подорожал на 3,4%, до 199 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры на рынке — на 3,9%, до 9,53 млн рублей. Причем по динамике роста цен за «квадрат» столица Татарстана заняла 10-е место в рейтинге городов России, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего кв. м подорожал в Ленинградской области (+6,3%, до 124,7 тыс.), Перми (+6%, до 126 тыс.) и Москве (+5,6%, до 403,6 тыс.). В топ-5 по данному показателю также попали Санкт-Петербург (+5,1%, до 244,4 тыс.) и Московская область (+4,4%, до 153,9 тыс.). На 6—9-м местах рейтинга — Чебоксары (+3,7%, до 122 тыс.), Челябинск (+3,6%, до 111,9 тыс.), Смоленск (+3,6%, до 93 тыс.) и Курск (+3,4%, до 136,7 тыс.).

Снизилась стоимость «квадрата» только в четырех городах России, но не значительно: в Екатеринбурге — на 0,4%, в Кирове — на 0,3%, в Якутске — на 0,2%, в Сургуте — на 0,1%.

В среднем кв. м на вторичном рынке России подорожал на 2%, до 127 287 рублей.

— В отсутствие доступных жилищных кредитов те покупатели, которые не подходят под условия льготной семейной ипотеки на «первичке», устремляются на вторичный рынок. На котором тоже нет дешевого кредитования, но по крайней мере цены ниже на 19%. Поэтому спрос на «вторичке» сейчас несколько активнее, и цены растут быстрее (для сравнения: в январе цены на «квадрат» новостроек увеличились всего на 0,7%). А судя по тому, что средняя площадь предложения выросла за месяц на полметра, в первую очередь раскупают те квартиры, что поменьше размером и, следовательно, подешевле, — прокомментировал ситуацию на рынке гендиректор портала Павел Луценко.

Никита Егоров