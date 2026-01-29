Эксперт Садреев назвал главное правило при аренде недвижимости

Бывают случаи, когда собственник требует выселить арендатора, хотя деньги уже оплачены

Фото: Динар Фатыхов

Самое главное правило при аренде недвижимости — установить, что квартиру сдает именно собственник жилья. Чтобы проверить данный факт, надо запросить выписку ЕГРН. Получить ее может владелец жилья бесплатно через «Госуслуги». Документ присылают через 1—2 минуты после подачи заявки на электронную почту или в личный кабинет «Госуслуг» собственника, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Кроме того, если владельцев у квартиры несколько, нужно проверить, что все собственники согласны сдать в аренду жилье и заключить договор аренды непосредственно со всеми собственниками арендуемой недвижимости.

— Бывают случаи, когда собственник, с которым не согласовали данный договор аренды, предъявляет свои претензии и требует выселить арендатора, хотя деньги за аренду уже оплачены другому лицу. Причем если этот собственник обратится в суд с требованием выселить арендатора, то судья выселит квартиранта, так как договор аренды не был надлежащим образом согласован, — обратил внимание вице-президент Гильдии риелторов Татарстана.

В ситуации, когда собственниками жилья являются несовершеннолетние дети, арендодатель должен получить согласие на сдачу в аренду от органов опеки и поручительства, подчеркнул эксперт.

Подробнее о том, какие нюансы стоит учесть при составлении договора аренды, какую недвижимость арендодатели готовы сдать без залога и когда «страховую сумму» можно дифференцировать, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров