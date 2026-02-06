«Сирота обязательно должен получить поддержку»: раис РТ потребовал проверить жилфонд для сирот

В 2025 году они получили еще 450 квартир, в которые въехали по договору найма

На итоговой коллегии Минзема РТ раис республики Рустам Минниханов обратил особое внимание на проблему обеспечения жильем детей-сирот. Глава региона поручил профильным ведомствам и муниципальным властям провести тщательный анализ ситуации.

— По детям-сиротам надо внимательно посмотреть, как они у нас очень быстро увеличиваются, — сказал Рустам Минниханов.

Раис республики также обратился к прокуратуре с просьбой провести проверку по этому вопросу. При этом он подчеркнул необходимость соблюдения баланса между исполнением закона и ответственностью получателей жилья.

За период с 2013 года в собственность республики приобрели 5 796 жилых помещений на общую сумму 10,3 млрд рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Из них около 1 млрд — средства федерального бюджета. В 2025 году сироты получили еще 450 квартир, в которые въехали по договору найма. Кроме того, сироты, которые получили жилье, успели накопить долги по ЖКУ в размере 80 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова