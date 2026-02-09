Каждая пятая авария — смертельная: в Татарстане вдвое выросла тяжесть последствий ДТП

Каждый второй погибший вылетал на встречку для обгона

Фото: Артем Дергунов

Только за январь на дорогах Татарстана погибли 29 человек в 171 аварии. Главный «гаишник» республики Рустем Гарипов и министр транспорта Фарит Ханифов созвали экстренный брифинг, однако столкнулись с безразличием на местах: чиновники «прогуляли» встречу, оставив перед камерами ВКС пустые места. О демарше районов стало известно лишь в конце встречи, когда спикеры уже успели разобрать проблемы нерадивых курьеров на электровелосипедах, статистику «алкогольных» аварий и планы по модернизации трассы М-7. Подробнее — в материале «Реального времени».



20 человек из 40 погибли при выезде на встречку

Сейчас в Татарстане один человек погибает в каждом пятом ДТП, а годом ранее — в каждом десятом, тревожно указал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Согласно статистике, за первые месяцы 2026 года в регионе произошло 228 аварий, в которых 40 человек погибли и 300 получили ранения. На фоне сокращения числа ДТП на 11 случаев количество жертв увеличилось сразу на 17 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя озвученные на брифинге цифры должны были стать сигналом к действию для районных властей, слушать доклад спикеров было некому. Как выяснилось в ходе встречи, представители большинства муниципальных образований республики подключились к эфиру «для галочки», оставив перед камерами ВКС пустые рабочие места.

Слушали выступления министра и главы Госавтоинспекции лишь единичные сотрудники исполкомов. Проигнорировали встречу представители Чистополя, Черемшана, Набережных Челнов, Лениногорска, Пестрецов, Елабуги, Высокой Горы, Бугульмы, Болгара, Атни и Арска. В списке «отличников», присутствовавших на рабочих местах, оказались Новошешминск, Буинск и Базарные Матаки.

Самым смертоносным маневром остается выезд на встречную полосу — 20 погибших в 31 дорожном инциденте. Только за вчерашний день зафиксировано два подобных случая, произошедших с разницей в час.

— В субботу выпал обильный снег, однако вчера ситуация улучшилась. Тем не менее в Чистопольском районе около 10:03 произошло ДТП: водитель, возвращавшийся из Москвы в Альметьевск, выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погибли оба водителя — мужчина и женщина. В тот же день в Высокогорском районе примерно в течение часа случилось еще одно смертельное ДТП: мужчина без цели обгона выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем. Водитель и его супруга погибли на месте, — рассказал на брифинге начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов.

«Самое страшное — это не штрафы и не места заключения»

В Татарстане алкоголь стал причиной восьми ДТП с четырьмя погибшими и десятью пострадавшими. За повторную пьяную езду, которая теперь грозит лишением свободы до трех лет, в республике уже задержаны 364 человека. «Самое страшное — это не штрафы и не места заключения, а то, что из-за пары стаканов кто-то не вернется домой: ребенок останется без мамы, мама — без сына», — указал Гарипов.

Еще одной актуальной темой остается регулирование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Несмотря на завершение сезона массового проката, проблема сохраняется из-за активности курьерских служб, использующих электровелосипеды круглогодично. В январе зафиксировано три подобных ДТП, включая смертельный случай на улице Копылова, где 18-летний юноша на электровелосипеде погиб под колесами автомобиля Jetour после выезда на запрещающий сигнал светофора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с этим Гарипов анонсировал встречу с представителями курьерских компаний для обсуждения мер по профилактике нарушений ПДД их сотрудниками.

Районы проигнорировали выступление министра

Состояние дорожной сети остается одним из ключевых факторов аварийности. При этом инвестиции в дорожную безопасность Татарстана в этом году составят 82 млрд рублей. Фарит Ханифов указал на лидерство республики по этому показателю: «Ни один из соседних регионов такими объемами не располагает!» Ежегодное обновление 2 тыс. км дорожного полотна позволило довести долю нормативных дорог в агломерациях до 85%, хотя региональные трассы пока отстают с показателем 52%.

Особое внимание уделяется федеральной трассе М-7. В планах Миндортранса — завершение работ по освещению участка Шали — Казань, монтаж более 10 км «отбойников» и установка пяти светофоров в зонах повышенного риска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безопасность планируют повышать и за счет инфраструктурных деталей. По 50 млн рублей направят на защиту от съездов в кювет и обновление знаковой навигации. В программу модернизации включены 40 остановок, где обустроят специальные защитные зоны. Кроме того, министр пообещал системно решать проблему скорости на перекрестках: при асфальтировании городских улиц приоритет будет отдаваться обустройству искусственных неровностей.



На развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД в республике выделен 181 млн рублей:



— Все понимают, что сотрудников ГАИ на дорогах будет все меньше и меньше, поэтому мы должны более активно и доверительно работать с большими данными — с использованием приборов фото— и видеофиксации, искусственного интеллекта, чтобы нарушения фиксировались вовремя. Необходим тотальный контроль. Важно, чтобы ни у одного водителя даже не возникало мысли, что его нарушение могут не заметить. Человек за рулем должен постоянно осознавать: его видят, все фиксируется, — подчеркнул Ханифов.

