В Татарстане ввели 687 тыс. кв. м жилья с начала года, или 22% от плана

Лучшие результаты зафиксированы по линии ИЖС

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года в Татарстане ввели 687 тыс. кв. м жилья. На текущий момент годовой план в республике выполнен на 22%. Напомним, что цель — до конца текущего года ввести в республике 3 млн 175 тыс. квадратных метров жилья. Такие цифры озвучил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на совещании в республиканском Доме правительства.

— По линии коммерческого строительства также сдано 22% от запланированного объема — это 32 многоквартирных дома. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 6% — завершено строительство первого из 108 запланированных домов в текущем году, — доложил министр.

По его словам, лучшие результаты зафиксированы по линии ИЖС — план выполнен на 23%, сдали 445 тыс. «квадратов».

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов России, где сильно подорожала вторичка в январе.

Никита Егоров