В Казани сокращается запуск новых жилых комплексов

Столица попала в десятку городов-миллионников, отмечается падение на 3,6%

Фото: Динар Фатыхов

По данным исследования проекта «Движение.ру», которое имеется у «Известий», в 2025 году в Казани отмечается сокращение запуска новых жилых проектов на 3,6%. Столица Татарстана вошла в десятку городов-миллионников России, где зафиксировано снижение объемов.

Наиболее существенное снижение отмечено в Уфе (35%), Москве (29,2%) и Ростове-на-Дону (29,6%). В Самаре падение составило 23%, в Перми — 10,5%, в Воронеже — 6,1%, в Новосибирске — 5,9%, в Челябинске — 4,9%.

В масштабах страны объем запускаемого жилья сократился почти на 12%. Если в 2024 году девелоперы начали строительство 46,7 млн кв. м, то в 2025 году этот показатель снизился до 41,3 млн кв. м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что текущий уровень запусков новых проектов вернулся к показателям 2021—2022 годов.

Примечательно, что вместе с этим Казань попала в топ-6 мегаполисов, где увеличились продажи новостроек в 2025 году. За прошлый год в городе построили более 1,3 млн квадратных метров жилья — это 37% от общего объема жилищного строительства в Татарстане.

Наталья Жирнова