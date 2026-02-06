Огурцы стали самым подорожавшим продуктом в Татарстане

За неделю цены выросли на 3,21%, сильнее всего подешевели яйца

Фото: Динар Фатыхов

В Республике Татарстан за период с 26 января по 2 февраля 2026 года наибольший рост потребительских цен зафиксирован на свежие огурцы — индекс составил 103,21%. Также подорожали вареная колбаса (102,02%), яблоки (101,05%), капуста белокочанная свежая (100,92%) и колбаса полукопченая (100,79%).

Наибольшее снижение цен за неделю отмечено на куриные яйца — индекс 98,24%. Также подешевели картофель (98,90%), маргарин (98,92%), кефир (99,41%) и пастеризованное молоко жирностью 2,5—3,2% (99,86%).

Данные приведены в статистике средних потребительских цен на продовольственные товары по Республике Татарстан.

Ранее «Реальное время» писало, что в России количество онлайн-заказов еды из кафе и ресторанов выросло на 33%.

Ариана Ранцева