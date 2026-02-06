Минэкологии Татарстана поддержало новые режимы работы водохранилищ

Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища будут работать по обновленным показателям

Фото: Артем Дергунов

Минэкологии Татарстана поддержало новые режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, предложенные Росводресурсами. Заседание межведомственной рабочей группы прошло в режиме ВКС, участие от республики принял министр экологии Азат Зиганшин. Об этом сообщило Минэкологии Татарстана в своем телеграм-канале.

На период с 11 февраля по 12 марта для Куйбышевского водохранилища установлен средний сбросной расход 5300–5400 куб. м/с вместо прежних 5800 куб. м/с, для Нижнекамского — уровень воды в верхнем бьефе у плотины 62,7–63,75 м БС. На сегодня уровень воды по гидропосту Верхний Услон (Казань) составляет 51,26 м.

Приток воды в январе достиг 140% климатической нормы, прогноз на первый квартал 2026 года — 136% нормы. Указания об установлении режимов будут опубликованы на сайте Росводресурсов. Следующее заседание МРГ запланировано на первую декаду марта.

Ранее «Реальное время» писало, что из-за погодных условий отключение воды в Авиастроительном районе перенесено, новые даты сообщат дополнительно.

Ариана Ранцева