В Татарстане выплату почетным донорам в 2026 году установили в 19,5 тыс. рублей

Средства предусмотрены в бюджете Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

В 2026 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», составит 19 497,68 рубля. Выплата установлена в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

Финансирование расходов на предоставление данной выплаты осуществляется за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета в бюджет Татарстана.

В законе «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на эти цели предусмотрены средства в размере 260 284,6 тыс. рублей на 2026 год.

Ранее «Реальное время» писало, что бюджет на донорскую кровь в Татарстане в 2025 году стал больше на 23 млн рублей.

Ариана Ранцева