В Казани на переработку сдали более 2,5 тыс. новогодних деревьев

Хвойные деревья измельчат и направят на благоустройство

Фото: Галия Гарифуллина

В Казани на переработку сдали более 2,5 тыс. елей и сосен. С 13 по 31 января жители приносили использованные новогодние деревья на специальные пункты приема, сообщает мэрия.

В период проведения акции в круглосуточном режиме работали 18 точек во всех районах города. Все собранные хвойные деревья в ближайшее время будут измельчены в шредере УК «ПЖКХ», после чего древесную щепу направят на благоустройство и повторное использование.

Часть щепы жители смогут бесплатно получить на пунктах сбора по адресам: ул. Васильченко, 6 и ул. Родины, 45. Даты выдачи будут сообщены дополнительно.

Кроме того, десять мешков щепы передадут организации «Верни в грунт». Деревья, собранные в пунктах приема в жилых комплексах СМУ-88, планируется использовать управляющими компаниями при благоустройстве территорий.



Ариана Ранцева