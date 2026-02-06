Россияне в 2025 году купили рекордный объем облигаций

Покупки ОФЗ достигли 490 млрд рублей, корпоративных бумаг — 1,26 трлн

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году граждане приобрели облигации федерального займа на 490 млрд рублей и корпоративные облигации на 1,26 трлн рублей, что стало рекордным объемом. В 2024 году эти показатели составляли 196 млрд и 551 млрд рублей соответственно, сообщает Центробанк.

Розничные инвесторы в прошлом году также стали крупнейшими покупателями акций на вторичном рынке. Их чистые покупки составили 142 млрд рублей.

Среди других инструментов, показавших рост интереса со стороны населения, отмечаются золото, рублевые депозиты и фонды денежного рынка. Наименьшую доходность продемонстрировали валютные депозиты и криптовалюты.

Объем покупок иностранной валюты населением остался на уровне предыдущего года и составил около 1,12 трлн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что количество жалоб на навязывание услуг при кредитах уменьшилось более чем на треть.

Ариана Ранцева