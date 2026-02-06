КГАУ не получил разрешение на строительство общежития в Казани
Экспертиза отклонила проект
Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) не получил разрешение на строительство общежития по адресу: Казань, ул. Сибирский тракт, д. 35, корпус 4.
Отрицательное заключение вынесла государственная экспертиза, отмечается в документации. Причины отказа в материалах экспертизы не уточняются.
