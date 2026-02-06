Новости общества

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КГАУ не получил разрешение на строительство общежития в Казани

11:28, 06.02.2026

Экспертиза отклонила проект

КГАУ не получил разрешение на строительство общежития в Казани
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) не получил разрешение на строительство общежития по адресу: Казань, ул. Сибирский тракт, д. 35, корпус 4.

Отрицательное заключение вынесла государственная экспертиза, отмечается в документации. Причины отказа в материалах экспертизы не уточняются.

Ранее «Реальное время» писало, что студенты Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали новый тип удобрений, который помогает растениям изнутри.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также