Более 73 тысяч человек воспользовались помощью чат-бота «Просвет»

Сервис программы «Онконавигатор» (18+), поддержанный Совкомбанком и проектом «Технологии добра», расширяется и становится доступен в новых каналах связи

Программа «Онконавигатор», проект Совкомбанка «Технологии добра» и компания TWIN подводят итоги работы чат-бота «Просвет», запущенного в сентябре 2025 года для комплексной информационной помощи онкопациентам и их близким. Менее чем за полгода сервисом воспользовались более 73 000 человек, что подтверждает высокий спрос на понятную и проверенную информацию о диагнозе, лечении, маршрутизации и поддержке.

В России свыше 4,2 млн людей живут с онкологическими заболеваниями, ежегодно более 600 тысяч впервые сталкиваются с диагнозом. «Онконавигатор» создан, чтобы снять информационную неопределенность и сократить путь от вопроса до действия. На сайте программы доступно 40 дорожных карт по разным видам рака, материалы одобрены ведущими российскими онкологами; ими уже воспользовались более 15 млн человек в России и странах СНГ.

Чат-бот «Просвет» ускоряет поиск нужных разделов и дает пошаговые подсказки: 73% всех обращений — запросы к дорожным картам по конкретным нозологиям. Пользователи также ищут помощь в подборе врача и записи на консультации и направляются в бесплатный сервис маршрутизации «1000 и 1 вопрос об онкологии». Отдельный блок интереса — онкопрофилактика и снижение рисков, а также запросы на психологическую поддержку, для которой «Просвет» перенаправляет в сервис «Ясное утро» (18+).

Игорь Новиков, член Совета по правам человека и сооснователь Everland: «Когда человек слышит диагноз «рак», неопределенность усиливает стресс. Наша задача — дать проверенную, безопасную с медицинской точки зрения информацию, чтобы помочь выстроить лечение, снизить тревожность и объяснить важность профилактики. На ранних стадиях многие формы рака успешно лечатся и информированность здесь критична».

Изначально «Просвет» был интегрирован на сайте «Онконавигатора» и доступен в Telegram и «ВКонтакте». С февраля 2026 года чат-бот выходит в мессенджер MAX, что расширит охват и сделает консультации удобнее для растущей аудитории платформы. «Мы развиваем «Просвет» и по функционалу, и по присутствию, чтобы быть там, где пользователю удобнее. Запуск в MAX — логичный шаг к масштабированию помощи», — отметила Виктория Бокова, директор по развитию TWIN.

Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии», лидер проектов «Технологии добра» и «Совкомбанк про добро»: «Более 73 тысяч обращений за короткий срок — убедительный показатель полезности сервиса. Совкомбанк и «Технологии добра» поддерживают развитие цифровых решений, которые помогают людям быстрее ориентироваться, находить врачей, получать поддержку и действовать без лишних барьеров».

Реклама. ПАО «Совкомбанк».