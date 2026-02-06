Метель и сильный снег прогнозируются в Татарстане 7 февраля
Видимость может снизиться до 1000 метров и менее
В Республике Татарстан, в том числе в Казани, днем 7 февраля ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. В западных районах прогнозируется сильный снег, на дорогах возможно образование снежных заносов.
Экстренное сообщение распространила РСЧС. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, следить за детьми и при необходимости оказывать помощь пожилым и больным людям.
