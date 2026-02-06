Жалобы на навязывание услуг при кредитах упали более чем на треть

В автокредитовании число обращений снизилось на 65%, в потребительском кредитовании — на 31%

Фото: Дарья Пинегина

В 2025 году Банк России получил почти 392 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Чаще всего обращались по вопросам блокировки карт, отказов в операциях и доступа к онлайн-банкингу, реже — на навязывание дополнительных услуг, сообщил Центробанк.

Жалобы на навязывание услуг снизились: в потребительском кредитовании на 31%, в автокредитовании — на 65%. Общее число жалоб на банки выросло почти на 15% из-за усиления мер против мошенников. Жалоб на кибермошенничество стало меньше на 30%, на случаи передачи денег мошенникам — на 29%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жалобы на страховые компании почти вдвое сократились, включая ОСАГО и страхование жизни. На микрофинансовые организации жалобы выросли на 13,3%, но после надзорных мер многие нарушения устранены. Жалобы на профессиональных участников рынка ценных бумаг снизились на 24%, в том числе «санкционные» — в 2,9 раза.

Ариана Ранцева