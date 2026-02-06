В Казани выросло число пунктов выдачи интернет-заказов

По итогам 2025 года их стало 3087, рост составил 22,5%

В Казани количество пунктов выдачи интернет-заказов по итогам 2025 года выросло на 22,5% и достигло 3087 точек. Об этом на итоговом совещании перед мэром Ильсуром Метшиным сообщил начальник Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Лидером по числу пунктов является «Озон» — 694 точки, что на 32% больше, чем годом ранее. Компания «Вайлдбериз» увеличила количество точек до 638, рост составил 59,5%.

Наибольший прирост показали «Яндекс.Маркет» и «Магнит.Маркет» — рост составил 142 и 263% соответственно. Однако общее количество их пунктов (208 и 196) почти в три раза уступает лидерам.

Эти четыре компании владеют 1736 точками выдачи. Остальные принадлежат небольшим игрокам и компаниям, выдающим продукцию через интернет.

Общее число продавцов в Казани выросло на 2,7 тыс. и составило 27,2 тыс. селлеров. По словам Фазылянова, покупатели все чаще делают заказы онлайн.

На тысячу жителей приходится 391 кв. метр торговых площадей, что занимает 12-е место среди российских городов. Год назад этот показатель составлял 384 кв. м. Лидером является Самара (795 кв. м), далее следуют Екатеринбург (643 кв. м) и Москва (608 кв. м).

Предварительный оборот розничной торговли в Казани за 2025 год оценивается в 1087 млрд рублей. Доля интернет-торговли в структуре розничной торговли России составляет 13%.

Ранее «Реальное время» писало, что Wildberries подключил все ПВЗ в России к сервису отправки посылок WBTrack.

Ариана Ранцева