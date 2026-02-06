Из Казани в Йошкар-Олу пассажиропоток вырос на 66%

В январе 2026 года поездами воспользовались 14,5 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года межрегиональными поездами между Казанью и Йошкар-Олой воспользовались 14,5 тыс. пассажиров. Это на 66% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, сообщает пресс-служба ГЖД.

Рост пассажиропотока связан с увеличением периодичности курсирования одного из составов с 1 января. Сейчас из Казани в Йошкар-Олу ежедневно отправляются два поезда, время в пути составляет менее трех часов.

Отправление из Казани осуществляется в 08:20 и 14:30, прибытие в Йошкар-Олу — в 11:05 и 17:10. В обратном направлении поезда отправляются в 07:39 и 17:45 и прибывают в Казань в 10:19 и 20:50.

Перевозки выполняются на рельсовом автобусе либо в вагонах с тепловозной тягой в зависимости от даты и времени отправления.

Ранее «Реальное время» писало, что Горьковская железная дорога в январе 2026 года перевезла почти 3 млн пассажиров.

Ариана Ранцева