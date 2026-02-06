Пункты выдачи российских документов в Абхазии временно прекратят работу

Фото: Дарья Пинегина

Посольство России в Абхазии объявило о приостановке работы пунктов выдачи внутренних паспортов РФ и водительских удостоверений на территории республики. Деятельность этих пунктов будет перенесена на территорию России.

Пункты выдачи российских паспортов начали работу в январе 2026 года в соответствии с межгосударственным Соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства. Кабинеты оформления водительских удостоверений открылись в Абхазии годом ранее.

— Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы, — сказано в сообщении посольства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин пояснил, что у России имелись все необходимые правовые основания для работы пунктов выдачи паспортов, включая ратифицированное соглашение. Однако из-за политических разногласий было принято решение отозвать сотрудников миграционной службы.

— Российское гражданство, по данным посольства, имеют около 190 тысяч жителей Абхазии. При этом у большинства из них нет внутренних паспортов РФ, что ограничивает их доступ к государственным услугам и социальным льготам. Теперь получение паспорта возможно только на территории России и потребует уплаты госпошлины в размере от 4 до 6 тысяч рублей.

В 2025 году после 32-летнего перерыва между Россией и Абхазией снова открылось прямое авиасообщение. Первый рейс из Москвы выполнила татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро», а Росавиация дала добро на рейсы из Казани в Сухум. Однако они так и не были запущены, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта Казани, в планах их также нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова