В Казани появится первый в России онлайн-курс по программированию для детей с ментальными нарушениями

Курс будет доступен уже с апреля

Казанский благотворительный фонд «В твою пользу» выиграл грант Фонда президентских грантов в размере 1,84 млн рублей на создание первого в России онлайн-курса по программированию для детей с ментальными нарушениями «Программирование для особенных умов». Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в телеграм-канале.

О проекте стало известно в сентябре 2024-го.

— Сейчас проект получил поддержку, ребята на низком старте: если все пойдет по плану, курс будет доступен уже с апреля. Сама программа рассчитана до конца 2026 года, — сообщил Илья Вольфсон. — На старте запустят пилот: 30 ребят из Татарстана, возраст 9—17 лет. Группа небольшая — это сделано специально. Команда разработчиков курса пока компактная, и сейчас важно выстроить методику, отладить процесс и дать детям нормальное сопровождение.

Курс предусматривает два трека:

для 9—12 лет — визуальное программирование в Scratch (игры, мультфильмы);

для 13—17 лет — основы веб-разработки: HTML и CSS.

— Участники будут делать практические проекты, а итогом станет персональный сайт «Я и моя семья» — чтобы у каждого ребенка был понятный результат, который можно показать близким и самим увидеть свой прогресс, — рассказал депутат.