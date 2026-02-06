Песков оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как сложные
Двухдневные трехсторонние консультации завершились накануне вечером
Двухдневные трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный и одновременно сложный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.
По его словам, работа по данному направлению будет продолжена.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал ход диалога в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и США как конструктивный. Основной темой обсуждений стали пути создания условий для долгосрочного мира.
