Песков оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как сложные

13:58, 06.02.2026

Двухдневные трехсторонние консультации завершились накануне вечером

Фото: Дарья Пинегина

Двухдневные трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный и одновременно сложный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, работа по данному направлению будет продолжена.

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал ход диалога в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и США как конструктивный. Основной темой обсуждений стали пути создания условий для долгосрочного мира.

Ариана Ранцева

