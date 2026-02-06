В Татарстане уровень заболеваемости хроническими инфекциями выше на 3% общероссийского

Каждый десятый житель имеет риски хронических заболеваний

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

В Татарстане уровень распространенности хронических неинфекционных заболеваний составляет 182 000 случаев на 100 000 населения, что на 3% выше среднего показателя по России, сообщили на коллегии.

Такой рост фиксируется благодаря активной профилактике и диспансеризации, которая позволяет выявлять болезни на ранней стадии. Медицинские обследования прошли 390,4 тысячи человек — на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У татарстанцев впервые выявлено около 126 000 заболеваний, большинство пациентов взято под диспансерное наблюдение.

Ариана Ранцева