Каждый третий житель Татарстана имеет проблемы с системой кровообращения

Фото: Динар Фатыхов

В республике отмечается увеличение числа заболеваний сердечно-сосудистой системы. На 1000 населения приходится 348 случаев таких заболеваний, что связано с ростом регистрации хронических форм. Об этом сообщили на расширенной коллегии Минздрава Татарстана.

Сообщается, что благодаря широкому охвату диспансерным наблюдением (95% пациентов) удалось снизить количество инфарктов и инсультов. Напомним, что в 2025 году в Татарстане диспансеризацию прошли более 1,5 млн человек. Результаты обследования выявили заболевания у 100 тысяч человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце 2025 года в Татарстане открылся новый сердечно-сосудистый центр в Чистополе, специализирующийся на чрескожных вмешательствах. Это уже восьмой подобный центр в регионе.

На коллегии сообщили, что важным достижением года стал совместный проект с Сеченовским университетом по внедрению искусственного интеллекта в диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Пилотный проект, направленный на раннюю диагностику скрытой сердечной недостаточности у сельских жителей, охватил более 15 тысяч человек. У 14% обследованных были выявлены потенциальные риски развития заболевания.



Наталья Жирнова