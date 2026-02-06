Госавтоинспекция рекомендовала жителям Казани воздержаться от поездок в выходные
Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 1000 м и сложные дорожные условия
ГАИ Татарстана предупредила о сложных погодных условиях на выходные. В связи со сложными погодными условиями на выходных возможно введение временных ограничений на движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Водителям рекомендуется без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.
По прогнозам синоптиков, ожидается сильный снег и мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, гололед, снежные заносы и сильная гололедица на дорогах.
