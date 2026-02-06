Новости общества

16:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госавтоинспекция рекомендовала жителям Казани воздержаться от поездок в выходные

14:52, 06.02.2026

Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 1000 м и сложные дорожные условия

Госавтоинспекция рекомендовала жителям Казани воздержаться от поездок в выходные
Фото: Динар Фатыхов

ГАИ Татарстана предупредила о сложных погодных условиях на выходные. В связи со сложными погодными условиями на выходных возможно введение временных ограничений на движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Водителям рекомендуется без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

По прогнозам синоптиков, ожидается сильный снег и мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, гололед, снежные заносы и сильная гололедица на дорогах.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также