За год от жителей Казани поступило 82 тысячи обращений в мэрию

Самые частые темы обращений горожан: образование, благоустройство и дороги

Фото: взято с сайта kzn.ru

За 2025 год через городские цифровые системы Казани от жителей поступило 82 тыс. обращений. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

Всего с 2012 года через цифровые сервисы зафиксировано 344 973 уведомления. По состоянию на сегодняшний день решения приняты по 90,3% из них.

Через систему «Народный контроль» в 2025 году чаще всего поступали обращения по категориям «другие вопросы» — 19 419, «благоустройство территорий» — 11 367, «ремонт дорог» — 4 881, «организация дорожного движения» — 3 163, «наружное освещение» — 2 300 и «уборка дорог зимой» — 1 067. В этой системе решено 72% обращений.

На платформе обратной связи основная часть обращений пришлась на сферу образования — 6 123. Также зафиксированы обращения по темам «другие категории» — 2 532, «дороги» — 2 263, «благоустройство» — 1 865, «дворы» — 1 044 и «ЖКХ» — 678. Здесь уровень решенных обращений составил 95%.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году в ЦГКО Татарстана поступило 457 обращений граждан.

Ариана Ранцева