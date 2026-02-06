Татарстан вошел в тройку лидеров России по защите материнства и детства

Недавно в республике запустили новую региональную программу «Охрана материнства и детства в РТ»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял третье место в России по показателю младенческой смертности, который составил всего 1,9 промилле. Об этом сообщили на итоговой коллегии Минздрава РТ. По итогам 2025 года этот показатель по России составил 3,6 промилле.

За 2025 год удалось достичь значительного снижения потерь среди детей первого года жизни — показатель уменьшился на 27%.



Ключевым событием в этой сфере для Татарстана стало открытие перинатального центра в Альметьевске, где с момента запуска было принято более 300 родов. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

Также в регионе стартовал проект «Безопасный роддом», направленный на стандартизацию действий медицинского персонала и повышение качества оказания услуг. Проект призван обеспечить единые стандарты безопасности при оказании медицинской помощи роженицам и новорожденным.

Напомним, в Татарстане запущена новая региональная программа «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан». На ее реализацию планируется выделить почти 2,85 млрд рублей до 2030 года.



Наталья Жирнова