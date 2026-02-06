Около 5—100 млн рублей: сколько стоит сделать приложение и зачем это нужно

По итогам 2024 года рынок заказной разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в России вырос примерно на 10% и достиг 45—50 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В России появляется все больше корпоративных сервисов, относящихся к категории «полезные инструменты». По итогам декабря 2025 года эта категория впервые за три года обогнала финансовые приложения по скачиваниям, заняв 21% всех загрузок, сообщили «Реальному времени» в RuStore. Во сколько обойдется запуск приложения, зачем это нужно и какие есть препятствия? Подробнее — в материале издания.

Более 60% МСБ уже сделали свое приложение или планируют это сделать

Малому и региональному бизнесу собственное мобильное приложение помогает решать задачи автоматизации продаж, повышения лояльности клиентов и расширения охвата, закрывая проблемы ограниченного географического присутствия и слабой коммуникации с аудиторией. Согласно данным, более 60% компаний малого и среднего бизнеса уже имеют или планируют запустить приложение в ближайшие 12 месяцев, что отражает рост интереса к цифровизации.

Этот тренд подтверждается данными RuStore: в магазине приложений появляется все больше корпоративных сервисов, относящихся к категории «полезные инструменты», сообщили «Реальному времени». По итогам декабря 2025 года эта категория впервые за три года обогнала финансовые приложения по скачиваниям, заняв 21% всех загрузок.

Сколько стоит приложение

По данным Maningame, разработка приложения для смартфона может обойтись от 5 млн рублей в зависимости от сложности. Так, RND-прототип (быстро созданная рабочая модель, используемая для тестирования новых технологий, — прим. ред.) обойдется в $1—5 тыс. (около 76—382 тыс. рублей по текущему курсу). Далее идут маркетинговые тесты CPI (тестирование цены привлечения), стоимость которых доходит до нескольких сотен долларов. Всего может потребоваться не менее 5—10 тестов разных прототипов — то есть в среднем прототипирование игры обойдется в $30 тыс. (около 2,3 млн рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Обязательны затраты на маркетинг, так как органического траффика на мобильном рынке уже давно нет. Минимально это обойдется от $10 тыс. в месяц (около 765 тыс. рублей), однако специалисты советуют направлять около $20—25 тыс. (1,5—1,9 млн рублей).



Согласно подсчетам специалистов для создания и выхода в релиз нужно:

за просто приложение — $65—326 тыс. (5—25 млн рублей);

за приложение среднего уровня $326 тыс.—1,3 млн (25—100 млн рублей);

за сложное приложение — от $1,3 млн (от 100 млн рублей).

Зачем нужно приложение

Собственное приложение решает ключевые задачи: повышает коэффициент удержания клиентов за счет персонализированных пуш-уведомлений и программ лояльности, заявил начальник отдела по работе с партнерами АНО «Горький Тех» Сергей Белоусов, начальник отдела по работе с партнерами АНО «Горький Тех». Также оно увеличивает повторные покупки на 30—45% и снижает затраты на поддержку. Кроме того, приложение автоматизирует процессы — от напоминаний о брошенных корзинах до геолокационного маркетинга, помогая привлекать локальных клиентов и снижать зависимость от соцсетей. Для регионального бизнеса это инструмент дифференциации: пользователи чаще возвращаются в брендированное пространство, где удобство на первом месте.

— Более того, мобильные приложения для малого бизнеса выходят далеко за рамки продаж и привлечения клиентов. Все чаще компании внедряют внутренние приложения для оптимизации логистики, учета, управления персоналом и общения с партнерами. Так, складские приложения упрощают приемку товаров с помощью терминалов сбора данных прямо на месте. Менеджеры по продажам ведут CRM в офлайн-режиме, а сервисные специалисты обрабатывают выездные заявки и подают отчеты через удобные мобильные формы, — рассказал эксперт.

Один из примеров, сеть кофеен, которая объединила telegram-бот с мини-приложением , где можно оформить заказ к определенному времени, узнать новости компании и проверить баланс бонусной карты. Помимо этого, для самого бизнеса в боте отражена вся аналитика, которая помогает контролировать клиентские заявки. Такое приложение решает ключевые проблемы: ускоряет обработку заказов, повышает прозрачность (минимизируя ошибки) и переводит бизнес в гибкую цифровую модель с оперативным управлением всеми процессами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще один пример — региональная компания, специализирующаяся на выпуске химической продукции. Организация столкнулась с неэффективным технологическим процессом: засыпка сырья в единый контейнер с последующим перемешиванием осуществлялась без строгого регламента и зависела от человеческого фактора. В результате перерасход сырья достигал 1 тонны в месяц, что в денежном выражении приводило к убыткам в несколько миллионов рублей.

— Внедрение внутреннего мобильного приложения позволило оптимизировать систему учета. В нем была предусмотрена регламентация норм расхода сырья с точным расчетом эквивалентов, что обеспечило полный контроль процесса, минимизацию потерь и повышение операционной эффективности производства, — считает эксперт.

Барьеры для запуска приложения

Предпринимателей сдерживают не столько высокие начальные затраты и технические сложности, сколько недооценка реальной отдачи от приложений. По словам Сергея Белоусова, многие не понимают, как монетизировать продукт или сэкономить ресурсы.

Однако эти барьеры снижаются: по итогам 2024 года рынок заказной разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в России вырос примерно на 10% и достиг 45—50 млрд рублей. Это обусловлено высоким спросом на цифровые решения и переходом на отечественные ИТ-продукты. В 2025—2026 годах ожидается сохранение динамики с годовым приростом на 8—12%.

Готовность бизнеса к запуску мобильного приложения

Комплекс стратегических, технических и операционных критериев определяет готовность бизнеса к запуску мобильного приложения. Эти показатели позволяют снизить риски и обеспечить успешный релиз.

Стратегическая готовность

Бизнес должен четко определить цели приложения, такие как увеличение доходов или оптимизация процессов, и провести анализ рынка с оценкой TAM (общий адрес рынка) и ICP (идеальный профиль клиента). Необходимо сформировать УТП (уникальное торговое предложение), изучив конкурентов в магазине приложений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Техническая подготовка

За последние годы разработка мобильных приложений заметно упростилась благодаря no-code и low-code-платформам, которые позволяют создавать решения без глубоких знаний программирования. По оценкам экспертов, такие платформы способны сократить сроки разработки IT-решений до 90%, что дает бизнесу возможность запускать приложения своими силами и существенно экономить бюджет. Кроме того, активно развиваются шаблонные решения и кросс-платформенные фреймворки, обеспечивающие почти нативную производительность при единой кодовой базе, например для Android.



По словам Сергея Белоусова, эта эволюция напрямую влияет на магазины приложений, которые внедряют инструменты для упрощения монетизации и работы разработчиков. К примеру, экосистема RuStore с аудиторией в 65 млн платежеспособных российских пользователей становится стратегическим каналом дистрибуции для приложений, востребованных именно на отечественном рынке.

Юридическая и операционная база

Важно оформить договоры на разработку, товарные знаки и защиту данных пользователей; продумать персонал (аутсорс или штат для поддержки). Необходимо спланировать поэтапный запуск: провести софт-лонч, проанализировать метрики, устранить проблемы перед полномасштабным релизом. Оценить затраты, монетизацию и маркетинговые каналы для окупаемости.

— Собственное мобильное приложение в 2025 году становится ключевым инструментом развития малого и регионального бизнеса, помогая автоматизировать процессы, укреплять лояльность клиентов и расширять географию продаж. Цифровизация способствует конкурентоспособности и позволяет решить проблемы ограниченного присутствия и коммуникации. Благодаря современным технологиям и росту цифрового рынка внедрение приложений становится доступным и рентабельным решением для компаний любого масштаба, — подытожил Сергей Белоусов.